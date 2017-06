Wolfsburg (ots) - Neuzugang Nummer fünf ist perfekt: Mit Ohis Felix Uduokhai vom Zweitligaabsteiger TSV 1860 München hat der VfL Wolfsburg eine weitere Verstärkung für die Defensive verpflichtet. Bei den Wölfen unterschrieb der 19 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis 2022 und wird künftig das Trikot mit der Nummer 17 tragen.



Der Linksfuß spielte seit 2008 für die Münchener Löwen, bei denen er alle Juniorenteams durchlief, 41 Partien in der A-Junioren-Bundesliga absolvierte und in der Saison 2015/2016 den Sprung in die zweite Mannschaft (Regionalliga Bayern) schaffte. Seit der vergangenen Saison gehörte der 1,92 Meter große Verteidiger zum Profikader der Sechziger, konnte sich dort einen Stammplatz erkämpfen und erzielte in 21 Zweitligapartien einen Treffer. In München gelang ihm zudem der Sprung zum Junioren-Nationalspieler: Nach einem Einsatz für die deutsche U19-Auswahl trug er zuletzt dreimal das Trikot der U20 des DFB.



"Wir freuen uns sehr, dass sich Felix Uduokhai entschieden hat, seine nächsten Schritte im Profi-Fußball beim VfL Wolfsburg zu gehen. Er ist ein hochtalentierter Innenverteidiger, der nicht nur körperlich robust, sondern auch technisch gut veranlagt ist. Beim TSV 1860 München konnte er bereits die ersten Schritte im Profibereich machen und wir sind überzeugt, dass er seinen Weg beim VfL fortsetzen und sich in der Bundesliga etablieren wird", sagt VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.



