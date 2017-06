Katar wird von seinen Nachbarn am Golf zunehmend unter Druck gesetzt. In seiner Not ruft das isolierte Emirat die USA um Hilfe. Zuspruch kommt aber erstmal von den Vereinten Nationen.

Das von mehreren Golfstaaten isolierte Emirat Katar fordert eine aktivere Rolle der Vereinigten Staaten bei der Lösung der Krise. "Die amerikanische Rolle ist wichtig, da alle Parteien des Konflikts Verbündete Washingtons sind", erklärte Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Freitag. Die USA müssten weiterhin Druck auf alle Konfliktparteien ausüben, um eine Lösung zu erreichen. US-Präsident Donald Trump sprach am selben Tag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über die Krise.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten Anfang Juni die Beziehungen zu Katar gekappt. Sie warfen dem gasreichen Golfstaat offiziell ...

