Detroit (ots/PRNewswire) - Am 22. Juni, Lokalzeit in Michigan, eröffnete Sanhua Automotive sein nordamerikanisches Automobiltechnologiezentrum in Detroit, Michigan. Hr. Zhang Daocai, Chairman der Sanhua Holding Group, Hr. Zhang Yabo, Vice President der Sanhua Holding Group, Hr. Shi Chuliang, GM von Sanhua Automotive, Hr. Lyu Hu, GM von Sanhua Automotive (U.S.) sowie Mitarbeitende, Regierungsvertreter und Geschäftspartner nahmen daran teil. Insgesamt feierten 100 Teilnehmer diese krönende Errungenschaft.



Um 10.00 Uhr Vormittag besuchten Sanhua-Geschäftspartner von Valeo, Air International und Hanon Systems das neue Technologiezentrum.



Hr. Shi Chuliang sprach mit den Teilnehmern um 11.00 Uhr Vormittag und dankte den Partnern für ihre dauerhafte Unterstützung.



Hr. Zhang Daocai traf Geschäftspartner und sprach zum The Wall Street Journal und China Daily.



Gäste kamen und überbrachten im Sanhua North America Technologiezentrum ihre Gratulation und ihre Wünsche zur Entwicklung von Sanhua.



Hr. Zhang Daocai wurde gemeinsam mit dem Sanhua Team fotografiert.



Gäste von General Motors, Ford und Tesla nahmen am Nachmittag an den Feierlichkeiten teil und wurden mit dem Sanhua Team fotografiert.



Das Abendessen begann um 19.00 Uhr. Hr. Zhang Daocai brachte einen Toast für alle Freunde aus und dankte den nordamerikanischen Partnern. Er sprach über die Entwicklung des nordamerikanischen Automobiltechnologiezentrums in Detroit, den Zugriff auf den Talentepool sowie die neuesten Innovationen und Technologien. Er gab einen Einblick in die Zukunft von Sanhua und die Aussichten neuer Energietechnologien.



Lokale Regierungsvertreter und der Vertreter des US-Senats hielten Reden und gratulierten Hr. Zhang Daocai und Hr. Shi Chuliang.



Vertreter von General Motors und Valeo anerkannten in ihren Reden die Bemühungen des Unternehmens und gratulierten zur Entwicklung von Sanhua Automotive in Nordamerika.



Hr. Zhang Yabo, Vice President der Sanhua Holding Group, flog nach Detroit, um an der Feier teilzunehmen und er forderte alle Mitarbeitenden von Sanhua auf, den Gästen zu danken. Danach wurde das Abendessen serviert, das in einer sehr freundlichen und angenehmen Atmosphäre endete.



Sanhua ist der Entwicklung von Wärmeübertragungs- und Temperaturkontrollprodukten, Subsystemen und Lösungen in Bereichen wie HAVC&R, Haushaltsgeräte und Thermomanagement für Fahrzeuge tätig. Zu unsren Produkten zählen Klimaanlagen für das Gewerbe und Eigenheime, Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen für Fahrzeuge und Lösungen für Thermomanagementsysteme. Sanhua verfügt über Produktionsstätten in Xinchang, Hangzhou, Wuhu, Polen, Amerika und Mexiko sowie über F&E-Zentren in Xinchang, Hangzhou, Österreich und Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanhuagroup.com.



Pressekontakt: Dora Liu +86-159-9017-3840 +86-0571-28869559 doraliu@zjshc.com