NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag auch im US-Handel eine Atempause nach seiner steilen Aufwärtsbewegung eingelegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Donnerstag mit 1,1445 US-Dollar den höchsten Stand seit gut 13 Monaten erreicht hatte, notierte sie zuletzt bei 1,1419 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1412 (Donnerstag: 1,1413) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8763 (0,8762) Euro gekostet.

Händler führten die leichten Kursverluste des Euro vor allem auf den etwas festeren Dollar zurück. Nachdem die US-Währung in den vergangenen Tagen erheblich unter Druck gestanden hatte, war am Freitag unter Marktteilnehmern von einer Gegenbewegung die Rede./bgf/edh/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0298 2017-06-30/21:03