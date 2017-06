DZ Bank senkt fairen Wert für Bayer auf 109 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach einer überraschenden Umsatz- und Gewinnwarnung von 121 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler senkte daraufhin in einer Studie vom Freitag seine Gewinnschätzungen. Schlimmer als die Auswirkungen auf die Gewinn-und Verlustrechnung sei der daraus resultierende Vertrauensverlust, betonte der Experte. Die reduzierten Ziele seien vor allem dem schwierigen Agrarmarkt in Brasilien geschuldet und verschlechterten das Risikoprofil der Aktie.

DZ Bank hebt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat RWE nach zuletzt deutlichem Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Den fairen Wert habe er aber aufgrund einer Kombination aus dem weggefallenen Aufschlag für die Übernahme- und Fusionsfantasie, angepassten Gewinnschätzungen und einer etwas reduzierten Marktrisikoprämie von 20,20 auf 20,00 Euro gesenkt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Freitag.

Deutsche Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach Ankündigung einer Prognosesenkung für das Gesamtjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Nachricht sei zwar negativ, dürfte aber von den Anlegern schnell verziehen werden, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Freitag. Immerhin handle es sich um Einmaleffekte. Die bislang von Bayer nicht quantifizierte Währungsbelastung für das operative Ergebnis (Ebitda) sieht der Experte bei etwa 2,5 Prozent, sollten sich die Devisen im zweiten Halbjahr auf dem aktuellen Niveau halten.

Deutsche Bank senkt Zalando auf 'Sell' - Ziel runter auf 35 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Zalando von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 35 Euro gesenkt. Der Wettbewerb im Heimatmarkt des Internet-Modehändlers scheine sich zu verschärfen, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Freitag. Er sieht vor allem im US-Online-Händler Amazon die größte Gefahr. Seine Einschätzung für das langfristige Wachstumspotenzial habe sich zwar nicht wesentlich geändert, die kurzfristigen Margenerwartungen seien aber gesunken.

Berenberg hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel hoch auf 33 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 33 Euro angehoben. Es scheine, als hätten sich die Methionin-Preise stabilisiert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Freitag. Die vom Spezialchemiekonzern ausgegebene operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) von 18 bis 20 Prozent dürfte zudem Veräußerungen von Vermögenswerten aus dem Massengeschäft erforderlich machen. Dieser Bereich habe bislang eine Neubewertung der Aktie entgegenstanden.

JPMorgan nimmt Lanxess mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 67 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess mit "Neutral" und einem Kursziel von 67 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Übernahme von Chemtura sei nun im Bewertungsmodell enthalten, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Freitag. Zudem werde Arlanxeo als nicht fortgeführter Geschäftsbereich berücksichtigt.

