Independent Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank aus Bewertungsgründen von 7,30 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sven Diermeier senkte mit Blick auf den von der Bank in Aussicht gestellten Verlust im zweiten Quartal seine Gewinnschätzung (EPS) für 2017. Auch die Guidance für das Gesamtjahr sei quasi gesenkt worden, da nun nicht mehr von einem Nettogewinn auf Vorjahresniveau die Rede sei. Neben den schwachen Ertragsperspektiven seien auch die hohe Unsicherheit über die Schiffsfinanzierung und die unterdurchschnittliche Eigenkapitalrendite Gründe für sein negatives Aktien-Votum.

Barclays hebt Ziel für Linde auf 176 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Linde von 174 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Zusammenschluss mit Praxair könnte die Aktie des "neuen" Linde-Konzerns im Jahr 2021, wenn alle Synergien realisiert seien, 240 Euro wert sein, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag. Die sich daraus ergebende durchschnittliche jährliche Rendite von 8 Prozent sei attraktiv. Aber selbst ohne die Fusion sei die im Vergleich zum Wettbewerb und zum Sektor niedrige Bewertung der Linde-Aktie ansprechend.

RBC Capital senkt Zalando auf 'Underperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando nach der starken Kursentwicklung von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Richard Chamberlain sieht die Margen des Onlinehändlers durch zunehmende Konkurrenz im europäischen Modesegment bedroht. Zudem steige der Kapitaleinsatz und der operative Gewinnausblick liege unter den Markterwartungen, schrieb er einer Studie vom Montag.

Deutsche Bank hebt TAG Immobilien auf 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 16 Euro genannt. Nach einer zuversichtlichen Präsentation von Finanzvorstand Martin Thiel auf einer Konferenz der Deutschen Bank habe sie ihr Vertrauen in den Immobilienkonzern zurückgewonnen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer Studie vom Montag. Die derzeit angespannte Angebotslage in großstädtischen Räumen sollte sich zunehmend in jenen Regionen auswirken, in denen TAG tätig sei, und die dortigen Mieten und Kaufpreise steigen lassen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet und preise ein prozentual zweistelliges Wachstum noch nicht ein.

JPMorgan erhöht Ziel für Intesa Sanpaolo - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der italienischen Bank Intesa Sanpaolo von 3,20 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee erhöhte in einer Studie vom Dienstag ihre Gewinnschätzungen infolge der von Intesa geplanten Übernahme der "guten Bereiche" der italienischen Kriseninstitute Banca Popolare di Vicenza und Banca Veneto.

Independent Research senkt Stada auf 'Verkaufen' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Stada nach dem gescheiterten Übernahmeangebot von Bain und Cinven von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 50 Euro gesenkt. Analyst Bernhard Weininger rechnet in einer Studie vom Dienstag nun mit einer deutlichen Kurskorrektur, da die wesentliche Triebfeder der Generikapapiere nun weggefallen sei. Er bewertet die Aktie nun wieder fundamental im Branchenkontext (Peer Group Modell).

JPMorgan senkt Ziel für AB Inbev auf 108 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) des Brauereikonzerns dürfte nur begrenzt von Umsatzsynergien durch eine Expansion seiner globalen Marken in Kolumbien, Südafrika und Australien profitieren, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Operativ sollte das zweite Quartal ähnlich wie das Jahresauftaktquartal verlaufen sein. Eine Erholung in Brasilien und Kostensynergien preise die Aktie schon ein.

Bernstein startet Lufthansa mit 'Underperform' - Ziel 15,40 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit "Underperform" und einem Kursziel von 15,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Innerhalb des europäischen Transportsektors sei er für die Fluggesellschaften vorsichtig, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montagabend vorgelegten Branchenstudie. Die operativen Margen (Ebitda-Margen) hätten zwar ihren Höhepunkt erreicht und sollten sich dank der wachsenden Wirtschaft und niedriger Treibstoffpreise auf diesem Niveau halten, doch die Kapazitäten wüchsen schneller als die Passagierzahlen. Die Lufthansa-Gesellschaften hätten die höchsten Kosten, weshalb es ihr schwer falle, die heimischen Märkte gegen die Billig-Airlines zu verteidigen und gleichzeitig profitabel zu bleiben.

JPMorgan hebt Ziel für Uniper auf 18,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper von 13,10 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Stromversorgern außerhalb Frankreichs biete Uniper derzeit für Anleger die attraktivsten Chancen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Dienstag. Der finnische Energiekonzern Fortum könnte einen Kauf des deutschen Kraftwerkbetreibers finanziell stemmen, sofern einige Bereiche verkauft würden. Zudem senke der von Uniper veräußerte Anteil am Gasfeld Yuzhno Russkoye die Verschuldung nachhaltig und es würden dadurch weitere Verkäufe von Unternehmensbereichen vermieden, die stärker gewinnverwässernd gewesen wären. Die Dividende je Uniper-Aktie dürfte bis 2019 auf deutlich über einen Euro steigen.

Commerzbank senkt RWE auf 'Reduce' - Ziel 17,70 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat RWE von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17,70 Euro belassen. Vor allem dank Übernahmespekulationen hätten die deutschen Versorgeraktien die der europäischen Wettbewerber in den vergangenen sechs Monaten abgehängt, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Das Kursniveau von RWE liege inzwischen über dem fundamentalen Wert des Konzerns und die Risiken für das emissionsintensive Geschäft der Essener nähmen zu.

Goldman hebt Ziel für Nestle auf 85 Franken - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms von 81 auf 85 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett hob in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns an.

Baader Bank senkt Aurubis auf 'Hold' - Ziel hoch auf 74 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aurubis nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Kurs habe das Ziel nun fast erreicht, begründete Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch sein neue Votum. Er hob das Kursziel von 70 auf 74 Euro an. Es sei an der Zeit, zunächst auf Details zur Strategie des Kupferkonzerns zu warten. Obst sieht ferner mögliche Diskussionen um die Profitabilität des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr aufkommen. Ein Grund hierfür seien die inzwischen unter den Höchstständen des laufenden Jahres liegenden Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrat.

Independent Research erhöht Ziel für Pfeiffer Vacuum - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum angesichts der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Nor-Cal von 123 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Er werte diese Transaktion positiv, da der Spezialpumpenhersteller dadurch seine Marktposition in den USA und in Asien ausbauen könne, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Mittwoch.

JPMorgan hebt Ziel für Henkel auf 124 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - JPMorgan hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 120 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im zweiten Quartal dürften gestiegene Rohstoffkosten belastet haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Die operative Profitabilität dürfte gesunken und das Umsatzwachstum beim Konsumgüterhersteller schwach gewesen sein. Das Kursziel hob sie unter anderem mit Blick auf die gestiegene Bewertung der Wettbewerber an.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Aurubis auf 81 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie der Kupferhütte Aurubis nach einem Presse-Interview mit Vorstandschef Jürgen Schachler von 74 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das von Schachler angepeilte operative Ergebnis (Ebitda) von 600 Millionen Euro bis 2019/20 liege deutlich über seinen Schätzungen, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Donnerstag.

SocGen hebt K+S auf 'Buy' und Ziel auf 28 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 28 Euro angehoben. Der Dünger- und Salzproduzent könne viel aus eigener Kraft schaffen und sei nicht nur auf eine Erholung der Kalidüngerpreise angewiesen, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sänken die Investitionen wieder auf ein normales Niveau. Mit Blick auf die Kalidüngerpreise sieht der Experte nach dem Verfall der vergangenen Jahre zudem mehr Chancen als Risiken.

Kepler Cheuvreux hebt Metro auf 'Buy' - Ziel hoch auf 33,60 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33,20 auf 33,60 Euro angehoben. Durch die Aufspaltung des Handelskonzerns ergebe sich Kurspotenzial, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer Studie vom Donnerstag. Für das Konsumelektronikgeschäft Ceconomy und den Nahrungsmittelbereich errechnet die Expertin insgesamt einen Wert von 10,9 Milliarden Euro. Dieser liege deutlich über dem Börsenwert der alten Metro.

DZ Bank senkt fairen Wert für Bayer auf 109 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach einer überraschenden Umsatz- und Gewinnwarnung von 121 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler senkte daraufhin in einer Studie vom Freitag seine Gewinnschätzungen. Schlimmer als die Auswirkungen auf die Gewinn-und Verlustrechnung sei der daraus resultierende Vertrauensverlust, betonte der Experte. Die reduzierten Ziele seien vor allem dem schwierigen Agrarmarkt in Brasilien geschuldet und verschlechterten das Risikoprofil der Aktie.

Deutsche Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach Ankündigung einer Prognosesenkung für das Gesamtjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Nachricht sei zwar negativ, dürfte aber von den Anlegern schnell verziehen werden, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Freitag. Immerhin handle es sich um Einmaleffekte. Die bislang von Bayer nicht quantifizierte Währungsbelastung für das operative Ergebnis (Ebitda) sieht der Experte bei etwa 2,5 Prozent, sollten sich die Devisen im zweiten Halbjahr auf dem aktuellen Niveau halten.

DZ Bank hebt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat RWE nach zuletzt deutlichem Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Den fairen Wert habe er aber aufgrund einer Kombination aus dem weggefallenen Aufschlag für die Übernahme- und Fusionsfantasie, angepassten Gewinnschätzungen und einer etwas reduzierten Marktrisikoprämie von 20,20 auf 20,00 Euro gesenkt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Freitag.

Deutsche Bank senkt Zalando auf 'Sell' - Ziel runter auf 35 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Zalando von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 35 Euro gesenkt. Der Wettbewerb im Heimatmarkt des Internet-Modehändlers scheine sich zu verschärfen, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Freitag. Er sieht vor allem im US-Online-Händler Amazon die größte Gefahr. Seine Einschätzung für das langfristige Wachstumspotenzial habe sich zwar nicht wesentlich geändert, die kurzfristigen Margenerwartungen seien aber gesunken.

Berenberg hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel hoch auf 33 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 33 Euro angehoben. Es scheine, als hätten sich die Methionin-Preise stabilisiert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Freitag. Die vom Spezialchemiekonzern ausgegebene operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) von 18 bis 20 Prozent dürfte zudem Veräußerungen von Vermögenswerten aus dem Massengeschäft erforderlich machen. Dieser Bereich habe bislang eine Neubewertung der Aktie entgegenstanden.

