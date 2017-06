mic AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt

DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis mic AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt 30.06.2017 / 21:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 30.06.2017, 21:00 Uhr - Die mic AG gibt am heutigen Tag die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt. Das Periodenergebnis in Höhe von minus 29,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) ist im Wesentlichen durch einen Abschreibungsbedarf auf Finanzanlagen und Forderungen in Höhe von 27,0 Mio. Euro beeinflusst. Die vorgenommenen Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam.

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen, beträgt zum 31.12.2016, 20,9 Mio. Euro (Vorjahr: 45,40 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 23,7 Mio. Euro (Vorjahr: 51,9 Mio. Euro) lag die Eigenkapitalquote bei 88,1 % (Vorjahr: 87,5%).

Ein finaler, uneingeschränkt testierter Jahresabschluss wird zum 31. Juli 2017 erwartet. Erst am 20.06.2017 wurde vom Registergericht der Antrag eines Aktionärs auf Bestellung eines anderen Jahresabschlussprüfers zurückgewiesen.

Kontakt mic AG: Sabrina Müller Public & Investor Relations Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 - 89-244-192-200 Fax: +49 - 89-244-192-230 sabrina.mueller(at)mic-ag.eu www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

mic AG
Denisstr. 1b
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
E-Mail: info@mic-ag.eu
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5
WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

ISIN DE000A0KF6S5

