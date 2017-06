Freiburg (ots) - Klagt diese Republik nicht ständig über abnehmende Bindungsbereitschaft und den schwindenden Willen, füreinander Verantwortung zu übernehmen? Bei der Ehe für alle zeigt der Trend in die andere Richtung. Eines sollten ihre Befürworter (...) jetzt allerdings nicht tun: zu triumphieren, als gäbe es einen Sieg über heterosexuelle Spießer zu feiern. Die Mehrheit in der Bevölkerung für die völlige Gleichstellung ist unstrittig, das uneingeschränkte Adoptionsrecht inklusive. Dass Schwule und Lesben aber die besseren Eltern seien, wie manche Aktivisten immer wieder behaupten, ist keine ernsthafte These, sondern pure Provokation. Sie verhindert gesellschaftlichen Frieden. http://mehr.bz/khs149a



