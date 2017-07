London (ots/PRNewswire) -



Rapha Rising spornt Radfahrer an, im Juli "neue Höhen zu erklimmen"



rapha.cc/rapharising



Rapha Rising, eine Aktion von Rapha für Bergenthusiasten, findet vom 1. bis 23. Juli statt. Alle Radfahrer werden aufgerufen, sich als Bergfahrer zu versuchen und die Herausforderung anzunehmen, neue Höhen zu erklimmen.



- Abfahrt für Rapha Rising-Touren ist von einem Rapha-Clubhaus. - Machen Sie mit beim Online-Quiz, um ihr Bergfahrerprofil herauszufinden. - Teilen Sie Ihre Aufstieg-Storys und gewinnen Sie täglich Preise. - Rapha Rising-Zeitungen und Aufkleber liegen in Rapha-Clubhäusern aus.



Radfahrer können ihre Bergfahrten auf einer speziellen Rapha Rising Strava-Seite dokumentieren [https://www.strava.com/challenges/rapharising]. Wenn Sie die Rapha Rising Challenge in drei Wochen schaffen, erhalten Sie ein gewobenes Emblem als Andenken. Wenn Sie es an einem einzigen Tag schaffen, nehmen Sie an der Preisverleihung für einen Rapha Travel Cent Cols Challenge-Trip teil.



Wir helfen Ihnen mit Gruppenfahrten in die Berge und Ratschlägen für Bergfahrten dabei, neue Höhen zu erklimmen. Täglich werden Preise an alle vergeben, die ihre Lieblingsaufstiege auf Instagram mit Hashtag rapharising taggen. Bei Anmeldung auf rapha.cc finden Sie ein Quiz mit sorgfältig ausgewählten Fragen, mit dem Sie Ihr Bergfahrerprofil ermitteln können.



Informationen zu Rapha



Rapha wurde 2004 gegründet, um dem Bedarf an stilvoller High-Performance-Radkleidung entgegenzukommen. Inzwischen bietet Rapha Produkte für alle Fahrradfahrer auf der Straße -- von Pendlern bis zu internationalen Profi-Teams -- und setzt in puncto Innovation immer wieder neue Maßstäbe für die Radbekleidung. Außerdem hat Rapha eine weltweite Community begeisterter Radfahrer kultiviert, die sich als Mitglieder des Rapha Cycling Club (RCC) versammeln, des weltweit größten Vereins seiner Art. Raphas Modell des Direktvertriebs und seine einzigartigen Markenwerte zeigen sich in seinen Reiseangeboten und im globalen Netzwerk seiner Clubhäuser, die Shopping, ein Café und Radkultur unter einem Dach vereinigen.



Weitere Informationen zu Rapha Rising finden Sie unter: rapha.cc/rapharising



