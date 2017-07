Stuttgart (ots) - Insofern fällt am Tag der Entscheidung für die Ehe für alle vor allem eines auf: Tempo, öffentliche Aufmerksamkeit und politische Entschlossenheit, mit der darüber entschieden wurde, stehen in einem problematischen Missverhältnis dazu, wie das für große Mehrheiten Entscheidende angegangen wird: die Veränderung der Arbeitswelt, der Kommunikation und der individuellen Freiheit durch die Digitalisierung, die Zuwanderung oder die Krisen der Währung, der Alterssicherung, der wichtigsten Bündnisse Deutschlands. Es ist höchste Zeit - und wird eine Kernaufgabe des neuen Bundestages - die politischen Schwerpunkte richtig zu sortieren.



