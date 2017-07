Peking (ots/PRNewswire) - Die LKKER Conference 2017 & Global Innovation Design Conference fand am 30. Juni im chinesischen Ningbo statt. Ausrichter der Konferenz war LKKER, Chinas erste internetbasierte Plattform für "Design-Sharing". Technologieexperten und CEOs von IT-Riesen wie Tencent, Microsoft und Airbnb sowie Top-Designer Masayuki Kurokawa trafen sich in Ningbo, um sich über das neue Geschäftsmodell "Design-Sharing" im neuen Zeitalter der Sharing-Ökonomie auszutauschen. Die Konferenz brachte Unternehmen, Designer und Endbenutzer zusammen. Sie versammelte globale Innovationsressourcen, überbrückte den Spalt zwischen innovativem Design und traditioneller Produktion und maximierte den Mehrwert durch die Macht der Ideen.



Angesichts des Trends zur Sharing-Ökonomie erfand LKKER das Konzept des "Design-Sharing" in der Designbranche. Design-Sharing stützt sich in erster Linie auf Design, was letztendlich Bedürfnisse, Menschen und Objekte zusammenführt. Wenn man die Macht der Ideen teilt, berührt man alle Bereiche des Grundgerüsts mit der Bezeichnung "Customer to Business to Designer" (CBD, dt. Kunde zu Firma zu Designer). Ein neues Design-Ökosystem, das auf individuellen Bedürfnissen fußt, muss sich zunächst von innen heraus entwickeln.



Wenn Technologie und Management zu den standardmäßig konfigurierten Fähigkeiten intelligenter Roboter werden, markiert das den Beginn des Zeitalters der Ideen. Aber trotz ihrer Überlegenheit wird die künstliche Intelligenz niemals den menschlichen Geschmack überwältigen oder die menschliche Vorstellungskraft oder proaktive Kreativität übertreffen. Der Mensch bringt sich so stark in Innovationsaktivitäten ein, dass die Kreativität und Wertevorstellungen jedes einzelnen Benutzers zum Vorschein kommen, wodurch die sogenannte "Ökonomie der Ideen" entsteht. Durch innovative Designs wertet die Ökonomie der Ideen unser Leben durch neue Werte und Möglichkeiten auf. Die Aufwertung des Konsums ist gleichbedeutend mit der Aufwertung der individuellen Vorstellungskraft. Das IoE (Internet of Everything, dt. Internet von Allem) verleiht Produkten Vorstellungskraft und ermöglicht die grenzenlose Vernetzung aller Produkte untereinander. Das alles führt zur Revolution der Vertriebswege und irgendwann der Wege, die Ideen einschlagen. LKKER ist davon überzeugt, dass das bevorstehende Zeitalter des industriellen Internet eine Ära sein wird, die von Ideen geprägt ist.



LKKER möchte, dass jeder am Nutzen des Design-Sharing teilhaben kann. Das neue Modell dient als Plattform für kreatives Produktdesign und wird von herausragenden Designern und einer riesigen Benutzergemeinde getragen. Es versteht sich als Makerspace, wo Firmen und Maker von dem Produktdesign und dem neuen, offenen und effizienten Ökosystem profitieren können, das herausragende Produkte hervorbringt.



