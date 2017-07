Zug (ots) -



Wie die private Vermögensverwaltung Gastauer Family Office heute

bekannt gab, wird sie weitere 100 Mio. Euro Venture Capital in

StartUp Unternehmen investieren.



Der Gründer und Präsident des Gastauer Family Office, Michael

Gastauer, hatte im Mai 2015 bereits einen Betrag von 50 Mio. Euro für

die Beteiligung an jungen Unternehmen der FinTech Branche zur

Verfügung gestellt. Das Kapital sei mittlerweile vollständig

investiert und erziele überdurchschnittlich hohe Performance. Man

habe sich deshalb entschieden, weitere 100 Mio. der insgesamt über 2

Mrd. Euro, die das Family Office verwaltet, in einer ähnlichen

Strategie zu investieren, so Michael Gastauer.



Laut Gastauer habe sich die Beteiligung an

Finanztechnologieunternehmen in Europa und Asien als überaus

erfolgreich erwiesen. Die Investitionsphase sei aufgrund der höheren

Beteiligungssumme jedoch von Early Stage mehr in den Later Stage /

Growth Bereich gerückt, da sich sonst eine Volumen von 100 Mio. Euro

nicht ohne erheblichen Aufwand platzieren liesse. Ausserdem haben man

grösstes Interesse weiteres Kapital in die bestehenden Beteiligungen

zu investieren, um dort weiteres Wachstum zu finanzieren.



