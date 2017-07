Viele Händler stehen unter Druck, denn das Geschäft in der ersten Jahreshälfte war mau. Rabatt-Schilder dominieren die Fußgängerzonen, Modegeschäfte locken mit satten Nachlässen. Für den Handel wird das gefährlich.

Sale, Sale, Sale: In Deutschlands Innenstädten hat wieder die große Zeit der Sonderangebote begonnen. Kurz vor Beginn der Sommerferien in den meisten Bundesländern setzen immer mehr Modehändler den Rotstift an und locken mit hohen Preisabschlägen.

"Es gibt mehr Rabattaktionen als in der Vergangenheit und sie fangen immer früher an", beobachtet Joachim Stumpf von der Münchner Handelsberatung BBE. Kein Wunder, findet der Handelsexperte, denn die Boutiquen und Modegeschäfte in den Einkaufsstraßen stünden massiv unter Druck - einerseits durch den Online-Handel, andererseits durch Billiganbieter wie Primark oder TK-Maxx.

Getrieben wird die Flut der Sonderangebote in diesem Jahr noch durch den schlechten Geschäftsverlauf seit Weihnachten. Laut einer Marktstudie des Branchenfachblatts "Textilwirtschaft" lagen die Umsätze im stationären Textilhandel im Januar, Februar, April und Mai deutlich unter dem Vorjahresniveau - zum Teil um bis zu neun Prozent. Lediglich im März sorgten ein paar unerwartet frühe, sommerliche ...

