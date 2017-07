Unterföhring (ots) - Die deutschen Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1 Group - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - beenden den Juni mit 27,0 Prozent Marktanteil (Mai 2017: 27,1% MA). Der Abstand zu den Sendern der IP-Gruppe (RTL, VOX, Super RTL, n-tv, RTL Nitro, RTLplus) beträgt im Juni plus 1,7 Prozentpunkte (IP-Gruppe Juni 2017: 25,3% MA).



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



SAT.1 mit dem besten Frühstücksfernsehen



Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wird im Herbst 30 Jahre alt und ist kein bisschen leise. Im Juni erzielte die Morningshow mit 18,5 Prozent Marktanteil (22.6.) den besten Wert seit 1,5 Jahren. Harry Potter wurde zwar erst 20, seine Filme sind dafür ebenfalls weiterhin Quotengarant (bis zu 13,3% MA). Auch die neue US-Serie "MacGyver" lief mit bis zu 12,8 Prozent Marktanteil stark. SAT.1 bleibt im Vergleich zum Vormonat nahezu stabil und schließt den Juni mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,2 Prozent ab (Relevanz-ZG 14-59 J.: 8,2% MA). Im Juli feiern zwei spannende Experimente Premiere: "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte" (9.7.) und "Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" (19.7).



ProSieben behauptet sich als Marktführer für junge Zuschauer



Junge Menschen schauen ProSieben. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) ist der Sender mit 12,5 Prozent Marktführer im Juni. Bei den 14- bis 49-Jährigen unterstreicht ProSieben mit 9,5 Prozent Marktanteil seine Position als Nummer 2 im deutschen Fernsehmarkt. Der Sender punktete im Juni mit seiner Daytime - insbesondere mit seinen Magazinen "taff" und "Galileo". Im Juli setzt ProSieben auf Wissensfernsehen: GreenSeven - Save The Ice heißt es am zweiten Wochenende auf ProSieben - u.a. mit einer Sonderedition von "Galileo Big Pictures" (8.7.) und dem "Green Seven Report: Save the Ice - Der Kampf ums ewige Eis" am Sonntag (9.7.). Thilo Mischkes Premium-Reportage-Reihe "Uncovered" läuft am 24. Juli zum ersten Mal in der Prime Time. Das Thema der ersten Folge: Rausch.



Jahresbestwert: kabel eins holt im Juni starke 5,1 Prozent Marktanteil



kabel eins legt kräftig zu und schließt den Juni mit sehr guten 5,1 Prozent Marktanteil ab - Jahresbestwert und ein Plus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat Mai 2017 (Z. 14-49 J.). Die "kabel eins news" (9,5% MA) und "Abenteuer Leben am Sonntag" (6,3% MA) holen ebenfalls die besten Werte des Jahres, mit Top-Werten überzeugen zudem das kabel eins-Magazin "Abenteuer Leben täglich" (bis zu 7,6% MA) sowie das "Miss Marple" Double-Feature (9,3% und 9,1% MA). Ausblick Juli: Neue Dokutainment-Reihe "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" (ab 9.7.) und Neues von Peter Giesel in "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" (ab 11.7.). Im Job-Experiment "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir!" (ab 25.7.) wählen die Mitarbeiter ihren Vorgesetzen selbst. Die Geburtstage von Harrison Ford (75 Jahre) und Arnold Schwarzenegger (70 Jahre) feiert kabel eins mit exklusiven Dokumentationen, Spielfilmen und der Kult-Doku "Pumping Iron" (DEA, 31.7.).



sixx holt gute 1,1 Prozent Marktanteil im Juni



sixx punktet im Juni mit coolen Wohnideen: Die Renovierungsprofis Chip und Joanna Gaines holen in "Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!" Spitzenquoten von bis zu 2,4 Prozent bei den 14- bis 49- Jährigen und bis zu 3,5 Prozent bei den Frauen zwischen 14 und 39 Jahren. Den Juni 2017 schließt sixx mit einem stabilen Marktanteil von 1,7 Prozent in der Relevanz-Zielgruppe (F.14-39 J.), bei den 14- bis 49-Jährigen mit guten 1,1 Prozent Marktanteil ab. Magischer Juli: Das fulminiante Serien-Finale von "Vampire Diaries" zeigt sixx am 13.7. Eine Woche später startet die vierte Staffel "The Originals" (ab 20.7.). Und Janin Ullmann verwandelt in ihrer neuen Prime-Time-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf" Wohnalbträume in stylische Wohlfühloasen (ab 26.7.).



SAT.1 Gold weiter im Höhenflug: 1,5 Prozent Marktanteil im Juni



SAT.1 Gold bestätigt im Juni den sehr guten Marktanteil von 1,5 Prozent. (Z. 14-49 J.) In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen freut sich der Sender über ein Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat Mai: 2,6 Prozent Marktanteil. Richtig gut lief es bei den 14- bis 49-Jährigen für "Kommissar Rex" (bis zu 3,7% MA), "Hallo Onkel Doc!" (bis zu 2,6% MA) und "Wunderwelt Wissen" mit Moderator Thomas Ohrner (bis zu 2,1% MA, Jahresbestwert).



Weiterhin auf der Erfolgsspur: ProSieben MAXX mit bestem Juni seit Senderbestehen



ProSieben MAXX bestätigt seine gute Form und schließt den Juni mit starken 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab. Das ist der beste Juni seit Senderbestehen und ein Plus von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (Juni 2016: 1,0% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Männersender sehr gute 2,7 Prozent. Mit der "Drone Racing League", "Robot Combat League" und "Robot Wars" starten im Juli neue Formate für Tech-Sport-Fans am Sonntagabend.



kabel eins Doku wächst



kabel eins Doku steigert seinen Monatsmarktanteil in der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Männer auf den Bestwert von 0,5 Prozent (Z. 14-49 J.: 0,3% MA). Mit 0,7 Prozent Tagesmarktanteil am 21. Juni (Z. 14-49 J.) stellt der Sender abermals einen Quotenrekord auf. Im Juli starten die neuen Programmfarben Antiquitäten und PS-Klassiker. Außerdem: das "Themenspezial: Weltall" am 22. und 23. Juli mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst.



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU). Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.07.2017 für den Zeitraum 01.06.-30.06.2017; vorläufig gewichtet: 27.-30.06.2017. Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am 22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Communication Projects Dagmar Brandau Tel: 089/9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73135 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73135.rss2