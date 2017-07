Italien hat mit der Liquidation zweier Banken keine EU-Regeln verletzt. Trotzdem sollte Europa nun die Bankenunion ausbauen, um künftig besser gerüstet zu sein.

Letztes Wochenende erklärte die Europäische Zentralbank, die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca stünden kurz vor der Insolvenz. Nach Abschluss seiner Bewertung teilte der Einheitliche Bankenabwicklungsausschuss der EU (SRB) mit, dass die Banken nach den italienischen Vorschriften in Liquidation gehen müssten. Einige Kritiker erklärten, diese Entscheidungen hätten zu einer Rettung dieser beiden Banken mit Steuergeldern und einer Verletzung des "Geistes" der europäischen Regeln geführt. Diese Kritik aber ist das Ergebnis einer verzerrten Interpretation der Tatsachen oder eines Vorurteils.

Beginnen wir mit der These, wonach es sich um einen Bail-out handele. Unter Bankenrettung versteht man in der Regel das Fortbestehen einer Bank, die ihre Tätigkeit unter eigener Marke und mit all ihren Komponenten fortsetzt. Die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca verlassen jedoch den Markt, ihre Marken können nicht mehr verwendet werden, sie werden zerlegt. Ein Teil von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wurde an die Bank Intesa Sanpaolo übertragen. Im Rahmen der Integration bei Intesa Sanpaolo werden 600 von 900 Filialen geschlossen. In Wirklichkeit wurden zwei ineffiziente Banken geschlossen. Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die staatlichen Beihilfen, die wir beschlossen haben, um die Liquidation ordnungsgemäß abzuwickeln. Ohne staatliche Eingriffe hätten die Banken sofort alle Dienste eingestellt. Davon wäre insbesondere die Kreditvergabe an Kleinunternehmen und Handwerksbetriebe betroffen gewesen. Das hätte der Wirtschaft in einer Region mit einem BIP so groß wie das Estlands, Litauens, Lettlands und der Slowakei zusammengenommen schweren Schaden zugefügt.

In der Folge wären alle italienischen Banken gezwungen gewesen, sich an der Rückzahlung der Einlagen zu beteiligen. Möglicherweise wäre der gesamte Bankensektor von Nervosität erfasst worden. In solchen Fällen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...