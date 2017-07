Die schwere Cyberattacke in dieser Woche traf Firmen und Institutionen in aller Welt, am schlimmsten jedoch die in der Ukraine. Der dortige Geheimdienst hat nun für sich einen eindeutigen Schuldigen ausgemacht.

Die Ukraine hat Russland eine Beteiligung an der Cyberattacke vom Dienstag vorgeworfen. Ähnlichkeiten zwischen dem Angriff in dieser Woche und früheren Attacken auf die ukrainische Infrastruktur zeigten die Beteiligung russischer Geheimdienste, erklärte der ukrainische Geheimdienst SBU am Samstag. Die russische Regierung äußerte sich zunächst nicht. Der Abgeordnete Igor Morosow sprach aber ...

