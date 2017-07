Rostock (ots) -



Überraschungskonzert von Rea Garvey und den "The Voice of Germany" Stars



Am 30. Juni 2017 um 22.30 Uhr war es soweit: Model und Moderatorin Lena Gercke taufte das 12. Mitglied der AIDA Flotte auf den Namen AIDAperla.



Mit an Bord feierten viele Prominente, u.a. Model und Taufpatin von AIDAluna Franziska Knuppe und Stars von "The Voice of Germany".



Die Überraschung des Abends: Der irische Künstler Rea Garvey begeisterte mit einem einstündigen Geheimkonzert die rund 3.000 Gäste an Bord und leitete den Countdown zum Taufakt ein.



Eine beeindruckende Musik- und Lichtinszenierung, gefolgt von einem großen Feuerwerk, verwandelten den Nachthimmel über dem Hafen und der Altstadt von Palma de Mallorca in ein leuchtendes Farbenmeer.



In der Premierensaison bereist das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Kreuzfahrtschiff das westliche Mittelmeer. Die Hauptstadt der Lieblingsinsel der Deutschen, Palma de Mallorca, sowie Barcelona sind die Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen, z.B. nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz (Livorno).



Alle Reisen von AIDA sowie das Angebot "AIDAperla Taufspezial" sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de sowie www.aida.de/taufspezial buchbar.



Aktuelle Texte, Bilder und TV Footage rund um die Taufe von AIDAperla finden Sie unter den folgenden Links:



www.dropbox.com/sh/m0f55zhdjdvopn2/AAAfU7H8sTBNq85tSSN6EQXja



www.image.net/aidaperla_taufe



