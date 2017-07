Der TGV ist ein Aushängeschild Frankreichs. Der Bahnkonzern SNCF verpasst seinen Hochgeschwindigkeits-Verbindungen nun einen ungewöhnlichen neuen Namen - und hat damit erstmal viel Spott und Kritik geerntet.

Für einige in Frankreich klang es erstmal wie ein schlechter Scherz. Der staatseigene Bahnkonzern SNCF verpasst einem Teil seiner TGV-Verbindungen einen neuen Namen: "InOui" - und das Land rieb sich die Augen. Immerhin ist der Hochgeschwindigkeitszug TGV eine nationale Ikone: ein Aushängeschild für Innovation und Modernität à la française. Für einen Twitter-Nutzer schien die Ankündigung so, als würde der Spielkonsolen-Hersteller Nintendo den Titelheld seiner bekannten "Super Mario"-Reihe in Robert umbenennen.

An diesem Wochenende werden die ersten TGV-Züge unter der Marke "InOui" durchs Land rollen. Zunächst auf der Strecke Paris-Bordeaux, wo eine neue Schnellstrecke von Sonntag an die Fahrtzeit auf gut zwei Stunden verkürzt. Der Name ist ein Wortspiel: "Oui" heißt auf Französisch ja, "inouï" bedeutet beispiellos, außergewöhnlich, unerhört.

Die Marke soll ein neues Serviceversprechen ausdrücken und für eine klare Abgrenzung zum Low-Cost-Angebot der SNCF sorgen. Das alles ist Teil eines Plans, um sich im Wettbewerb mit Billigfliegern und den seit kurzem zugelassenen Fernbussen zu behaupten.

Doch als der Schritt Ende Mai bekannt wurde, erntete die SNCF erst einmal viel Spott. Es entstand der Eindruck, dass sie die international bekannte Marke TGV aufgebe. Ein Radiokolumnist griff den Klang der neuen Marke "InOui" auf und benannte SNCF-Chef Guillaume Pepy in "Monsieur Pépoui" um. "Wir vergeben ...

