Liebe Leser,

Kering hat 2016 sehr gute Ergebnisse erzielt. Aufgrund der Geschäftsbelebung im 2. Halbjahr konnte der Konzern, wie von uns erwartet, einen Gewinnsprung von 16,9% verzeichnen. Das Umsatzwachstum lag im 2. Halbjahr bei 10,5%. Im Gesamtjahr lag das Umsatzplus bei 7,2%, was das stärkste organische Wachstum seit 2012 war. Insbesondere in Westeuropa und der Region Asien-Pazifik machte Kering gute Geschäfte, während die Konsumfreude in Nordamerika und Japan ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...