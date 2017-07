Ramos, Mexiko (ots/PRNewswire) - Am 20. Juni (Ortszeit Mexiko) fand die Eröffnungszeremonie zum Start der Fertigungsstraße von Sanhua Automotive für Expansionsventile in der mexikanischen Anlage von Sanhua statt. An der Festveranstaltung nahmen Herr Ruben Morera Valdes, Gouverneur von Coahuila, Mexiko, Herr Zhang Daocai, Präsident der Sanhua Holding Group, Herr Shi Chuliang, Geschäftsführer von Sanhua Automotive, Herr Ni Xiaoming, Geschäftsführer von Sanhua Micro-channel, sowie insgesamt 200 weitere Personen teil.



Ruben Morera Valdes und Zhang Daocai kamen vor der Zeremonie zu einem freundschaftlichen Treffen zusammen. Ruben Morera Valdes stellte dabei das Umfeld in Coahuila für Investitionen vor und begrüßte das finanzielle Engagement von Sanhua, das mit einer guten Firmenpolitik und Serviceleistungen einhergeht, die sich insbesondere auf die guten Beziehungen zu den Arbeitskräften vor Ort, auf technische Ressourcen und die Entwicklung von Sanhua stützen können. Herr Zhang Daocai brachte seinen Dank zum Ausdruck und stellte den aktuellen Stand und die Strategie von Sanhua vor, in deren Rahmen Sanhua das Aufspüren von Talenten fördern will und die Integration des globalen Managements von Sanhua sowie die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vor Ort realisiert werden soll.



Zu Beginn der Festveranstaltung wurde feierlich ein Band zerschnitten. Im Anschluss daran enthüllten Herr Ruben Morera Valdes und Herr Zhang Daocai gemeinsam zu Ehren des Ereignisses eine Tafel, die von der Regierung von Coahuila an die mexikanische Sanhua-Fabrik übergeben wurde.



Herr Richard Aguirre, Bürgermeister von Ramos, und Herr Shi Chuliang, Geschäftsführer von Sanhua Automotive hielten am Hauptveranstaltungsort jeweils eine Ansprache. Darauf folgte eine Rede von Zhang Daocai, in der er nochmals die Strategie von Sanhua, zu der der Bau von Fabriken vor Ort gehört, sowie die Bedeutung der mexikanischen Anlage als auf globale Sicht wichtiger Produktionsstandort hervorhob.



Zhang Daocai und Ruben Morera Valdes gingen anschließend in den Produktionsbereich und drückten gemeinsam den Startknopf, um die Fertigungsstraße von Sanhua Automotive für Expansionsventile in Gang zu setzen. Dann signierten Zhang Daocai und Ruben Morera Valdes zwei Stücke aus der ersten Produktcharge mit ihrem Namen, um an diesen wichtigen Augenblick zu erinnern.



Ruben Morera Valdes übergab an Zhang Daocai eine Auszeichnung in Anerkennung des Beitrags, den Sanhua für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft leistet.



Die Eröffnungszeremonie für die Fertigungsstraße von Sanhua Automotive für Expansionsventile in Mexiko fand ihren erfolgreichen Abschluss in einer festlichen Atmosphäre. Das mexikanische Staatsfernsehen und lokale Medien führten Live-Interviews und berichteten über das Ereignis.



Sanhua hat sich der Entwicklung von Produkten zur Wärmeübertragung und Temperaturkontrolle, Subsystemen und Lösungen in Bereichen wie Heizungs-, Belüftungs, Kühl- und Gefriertechnik, Haushaltsgeräten und Wärmemanagement in Automobilen verschrieben. Zu unseren Produkten gehören Klimaanlagen für den privaten und den kommerziellen Gebrauch, Kühltechnik, Haushaltsgeräte, Autoklimaanlagen sowie Lösungen für Wärmemanagementsysteme. Sanhua hat Produktionsstandorte in Xinchang, Hangzhou, Wuhu, Polen, Amerika und Mexiko aufgebaut sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Xinchang, Hangzhou, Österreich und Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanhuagroup.com.



