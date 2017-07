Liebe Leser,

derzeit bereitet der Konzern die Aufspaltung in zwei unabhängige Handelsgruppen vor. Dabei werden ein Großhandels- und Lebensmittel-Spezialist (künftig METRO) sowie eine Consumer Electronics-Gruppe (künftig CECONOMY) an der Börse notiert. Die Hauptversammlung hat der Aufteilung zugestimmt. Wir werden CECONOMY (fortgeführte Aktivitäten) in der Aktien-Analyse weiter führen. Die Metro hat im 1. Halbjahr 2017 die Trendverbesserung in der Umsatzentwicklung ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...