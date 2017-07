Das Postengeschacher bei der Deutschen Bahn läuft auf Hochtouren. Der Konzern will die Vorstandsposten für Güterverkehr und Digitalisierung neu besetzen.

Mindestens einen der Spitzenpositionen soll eine Frau übernehmen, schreibt die "Bild am Sonntag". Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns tagt dazu in einer Sondersitzung am 20. Juli. SPD und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wollen nach Informationen der Zeitung eine Kandidatin durchsetzen, von der der Bahnvorstand wenig begeistert ist. Vergangene Woche wurde bei Gesprächen im Verkehrsministerium entsprechende Kritik vorgetragen, schreibt die Zeitung.

Ein Ergebnis ist nicht bekannt. Bahn und Ministerium lehnen eine Stellungnahme ab. Für den Digital- und Technik-Job zählen nach Informationen der Zeitung zwei weitere Managerinnen zum engsten Bewerberkreis. So eine Chefin eines Computer-Unternehmens in Deutschland und eine Digitalmanagerin bei einem großen Energiekonzern.

Sollte es zu den Personalfragen im Bahn-Vorstand keine Einigung im Aufsichtsrat geben, könnten die Entscheidungen auch auf nach der Bundestagswahl vertagt werden.