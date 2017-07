Mainz (ots) - Im Rahmen des 35. Filmfests München erhielt die ZDF-Produktion "Es war einmal... nach Roald Dahl" (Arbeitstitel) am Samstag, 1. Juli 2017, den diesjährigen Kinderfilmfest-Publikumspreis. Die beiden 25-minütigen miteinander verknüpften Animationsspecials für die ganze Familie (Buch und Regie: Jakob Schuh, Jan Lachauer) entstanden 2016 als Magic Light Pictures/BBC/ZDF-Koproduktion in Berlin und Südafrika.



Die Geschichte basiert auf Roald Dahls berühmtem Gedichtband "Revolting Rhymes". Die fünf Märchen "Aschenputtel", "Hans und die Bohnenranke", "Schneewittchen", "Rotkäppchen" und "Die drei kleinen Schweinchen" werden miteinander verwoben und durch die "Revolting Rhymes" des erzählenden Wolfes zu neuen, überraschen Wendungen geführt.



"Es war einmal... nach Roald Dahl" wurde von Magic Light Pictures produziert, die in Zusammenarbeit mit dem ZDF bereits die Erfolge "Der Grüffelo", "Das Grüffelokind" und "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" realisiert haben.



