Im Kampf gegen das Schlepperwesen will die Türkei künftig auch Boote aus Deutschland einsetzen. Eine entsprechende mündliche Anfrage liegt der Bundesregierung vor, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf informierte Kreise in Berlin und Brüssel.

Als einen Grund für die Anfrage nannte Ankara, dass 2016 neun Schiffe der Küstenwache wegen andauernder Einsätze gegen Schlepper vorzeitig ausgemustert werden mussten. Die Boote aus Deutschland sollen die türkische Küstenwache beim Grenzschutz unterstützen, der ein zentraler Baustein des EU-Türkei-Abkommens ist. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums liegt derzeit allerdings noch keine schriftliche Anfrage aus Ankara vor. "Eine schriftliche Übermittlung eines konkreten Ersuchens, das durch die Bundesregierung geprüft werden könnte, ist bislang nicht eingegangen", erklärte ein Sprecher auf Anfrage.