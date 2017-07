Das war ein herber Schlag ins Kontor. Die Bären schlagen wild mit ihren Pratzen um sich und treiben die Bullen in die Flucht. Der DAX auf Talfahrt. Wie geht es im Juli weiter? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Daimler, Bayer, E.ON, ProSieben, MDAX, K+S, Swiss Re und Brent-Öl.

der DAX schloss zum Ende der 26. Kalenderwoche bei 12325 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12733 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 26. Juni bis 30. Juni um 408 Zähler oder 3,2 Prozent tiefer. Als Grund für die neue Nervosität der Anleger wird der Höhenflug des Euro genannt, der aus der Erwartung eines möglichen Endes der Niedrigzinsphase im Euroraum resultierte. Zusammen mit der Saisonalität ergab das ein Gemisch für fallende Kurse.

Der DAX konnte sich nach dem schnellen Kursrutsch am Vortag am Freitag im Bereich von 12400 Punken fangen. Hier verlaufe auch ein längerer Fibonacci-Fächer. Gelinge es dem DAX, sich über 12400/450 Punkten zu halten, wäre in der nächsten Woche eine weitere Erholung möglich. Zunächst bis 12500 Punkte, dann bis 12700 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage aber erst über 12800 Punkten. Der DAX bleibe trotz Chancen auf eine Erholung angeschlagen, kurzfristig über 12400 Punkten aber ...

