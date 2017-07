Liebe Leser,

Ahold Delhaize ist weiter auf Wachstumskurs. So stiegen die vergleichbaren Umsätze im 1. Quartal 2017 um 3,5% auf 15,77 Mrd €. Währungsbereinigt lag das Plus bei 0,6%. Das operative Ergebnis verbesserte sich um knapp 12% auf 553 Mio €. Unterm Strich verdiente Ahold 7,14% mehr. Aus dem Zusammenschluss mit Delhaize wurden bereits erste Kostensynergien in Höhe von 56 Mio € erzielt. Im laufenden Jahr sollen sich die Einsparungen auf 220 Mio € belaufen. Bedeutende ... (Volker Gelfarth)

