Zum G20-Gipfel in Hamburg in der kommenden Woche finden am Sonntag bereits erste Gegendemonstrationen statt. Ein breites Bündnis aus Umwelt-, Bürgerrechts-, Sozial- und Entwicklungsorganisationen plant am Mittag einen ersten Protestmarsch durch die Hansestadt.

Damit und mit einer Bootsdemonstration auf der Alster soll für Klima- und Umweltschutzpolitik geworben werden. Die Veranstalter rechnen mit zehntausenden Teilnehmern. Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer treffen am Freitag und Samstag in Hamburg zusammen.