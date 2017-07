Viele Unternehmen haben - wenn auch mit starken Schwankungen - eine beeindruckende Performance gezeigt. Die Chancen mit Biotechnologie auch in Zukunft am Kapitalmarkt Geld zu verdienen, sind weiterhin sehr hoch. Kursausschläge bei guten Meldungen bei der Weiterentwicklung von Medikamenten sind normal und können auch mal drastisch ausfallen. So makaber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...