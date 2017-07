Liebe Leser,

Tesco ist 2016 in die Verlustzone gerutscht. Grund dafür waren Strafzahlungen für einen Bilanzskandal sowie Kosten für den laufenden Konzernumbau. Operativ macht die Supermarktkette hingegen Fortschritte. So stieg der Umsatz im Anfang März abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,7% auf 55,9 Mrd £. Unterm Strich stand dennoch ein Verlust von 54 Mio £. Tesco befindet sich in einem tiefgreifenden Umbau, nachdem vor allem die deutschen Discounter Lidl und Aldi mit ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...