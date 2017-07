Baierbrunn (ots) - Schauspielerin Hannelore Hoger möchte mit ihren fast 75 Jahren endlich mehr Freizeit und Erholung. "Ich will auch mal ins Theater gehen, wenn mir danach ist, oder mal spontan nach Berlin oder Paris reisen. Das konnte ich nie", sagte sie dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Daher spüre sie nach dem Abschied von ihrer Erfolgsrolle "Bella Block" eine große Erleichterung. "Fünf Tage hintereinander zwölf Stunden arbeiten, das will und kann ich nicht mehr." Für die Zukunft habe sie keinen Plan, den sie abarbeite. "Mein einziges Vorhaben ist, mich auszuruhen, wenn ich angestrengt bin." Mehr als 20 Jahre war lang Hoger in der Krimireihe "Bella Block" zu sehen, außerdem spielte sie in Kinofilmen wie Helmut Dietls "Rossini". Im August wird die Hamburgerin 75 Jahre alt. Ihr Alter könne sie nicht verdrängen, betonte Hoger. "Ich merke es ja täglich: Ich kann nicht mehr so, wie ich möchte."



