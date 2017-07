Mainz (ots) -



Nach einem Unfall steht Extremsportlerin Barbara (Jennifer Ulrich) in "Ein Sommer im Allgäu" vor einer großen Herausforderung: Sie muss sich wieder zurück ins Leben kämpfen. Das Melodram aus der "Herzkino"-Reihe "Ein Sommer in ..." entsteht derzeit in den Allgäuer Alpen bei Oberjoch und am Tegelberg beim Schloss Neuschwanstein. Neben Jennifer Ulrich stehen Philipp Hochmair, Michaela May, Herbert Knaup, Teresa Rizos, Michael Kranz, Niklas Nißl und andere vor der Kamera. Regie führt Jeanette Wagner, das Drehbuch schrieb Wolfgang Limmer.



Vor über zehn Jahren hat Barbara das Allgäu voller Freude verlassen - doch jetzt ist sie gezwungen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren: Nachdem die Extremsportlerin beim Klettern in Patagonien abgestürzt ist, ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Freund (Johannes Zirner) sieht sich nicht in der Lage, Barbara zu pflegen - ihre Familie dagegen umso mehr. Um Bärbel, wie sie zuhause genannt wird, unter die Arme zu greifen, legen sich nicht nur ihre Mutter Irene (Michaela May) und Vater Hans (Herbert Knaup) ordentlich ins Zeug. Ihre Schwester Moni (Teresa Rizos) hat sogar eine Fortbildung besucht, um Bärbel beim täglichen Training unterstützen zu können. Und tatsächlich: Wie es sich für eine echte Sportlerin gehört, kämpft sich Bärbel Stück für Stück zurück ins Leben - immerhin will sie eines Tages wieder laufen und sogar klettern können. Ihre Familie, das Allgäu und nicht zuletzt ihr Nachbar Pirmin (Philipp Hochmair), dessen Sohn Wim (Niklas Nißl) bei Bärbel seine Sozialstunden ableistet, helfen ihr dabei, ihrem großen Traum, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, näher zu kommen.



"Ein Sommer im Allgäu" wird im Auftrag des ZDF von Moviepool GmbH (Produzentin: Bernadette Schugg) produziert. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Rita Nasser. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 19. Juli 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



