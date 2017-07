Dubai (awp/sda/reu) - Die Angst vor einer weiteren Zuspitzung der Krise in der Golfregion hat am Sonntag den Aktienmarkt in Katar deutlich ins Minus gedrückt. Die Börse in Doha büsste 3,6 Prozent ein. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Katar und den arabischen Regionalmächten Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und Vereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...