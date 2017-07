Am Montag stellen Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer das Wahlprogramm beider Parteien vor. Laut einem Bericht versprechen die beiden Schwesterparteien darin mehr Wohnungen, mehr Polizisten und weniger Arbeitslose.

CDU und CSU wollen den Wählern einem Medienbericht zufolge weniger Arbeitslosigkeit sowie mehr Polizisten und mehr Wohnungen in Aussicht stellen. Bis spätestens 2025 verspreche die Union in ihrem Programm für die Bundestagswahl im September Vollbeschäftigung in Deutschland, berichtete die "Bild am Sonntag". Bund und Länder sollen zudem 15.000 zusätzliche Polizeistellen schaffen.

Auch sollen in den kommenden vier Jahren 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Neubauten sollen über Steuerabschreibungen gefördert werden. Die Union will ihr Wahlprogramm am Montag vorstellen. Am Sonntag wollten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sowie weitere Unionsspitzen in Berlin zu Beratungen treffen. In der aktuellen Emnid-Umfrage verteidigte die Union ihren 15-Punkte-Vorsprung auf die SPD.

Die Zahl der Arbeitslosen, die derzeit bei knapp 2,5 Millionen liegt, soll dem Bericht nach halbiert und damit die Quote von derzeit 5,5 auf unter drei Prozent gedrückt werden. Eine Arbeitslosenquote von drei Prozent und weniger gilt als Vollbeschäftigung. Drei Milliarden Euro will die Union dem Bericht zufolge in die Erforschung der Krankheiten Krebs, Demenz und Alzheimer investieren, um neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Für weitere fünf Milliarden Euro sollten die Schulen mit Computern und WLAN ausgestattet werden.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte zuvor erklärt, die Union plane neben der beabsichtigten Korrektur bei der Einkommensteuer weitere Entlastungen. Bislang sprach ...

