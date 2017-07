Justine Cassell ist Professorin an der Carnegie Mellon University und Expertin für Künstliche Intelligenz. Im Interview spricht sie über den Einfluss von Bots, die ethischen Regeln für Maschinen und die Sesamstraße.

Justine Cassell ist Professorin an der renommierten Carnegie Mellon University und beschäftigt sich seit Jahren mit Künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Maschinen und Chatbots. Letztgenannte sollen schon in naher Zukunft unser Kommunikationsverhalten mit Unternehmen verändern: Die intelligenten Maschinen sollen zum Beispiel im Kundenservice Fragen beantworten und Probleme lösen. Zu ihren Forschungsarbeiten gehören auch Bots, die menschliche Emotionen und Sprache erkennen können. Auf dem Chatbot-Summit in Berlin Anfang der Woche durfte die Technologie-Wissenschaftlerin daher nicht fehlen.

Frau Professor Cassell, es sieht so aus, als gehe gerade jeder davon aus, dass Bots die nächste digitale Revolution bringen werden. Ist das so? Was wird sich durch Bots verändern?Bei der Sache mit der Revolution muss ich leider sagen: Das ist ehrlicherweise das dritte Mal, dass ich diese Revolution erlebe. Das ist interessant, denn der erste Chatbot wurde bereits Mitte der 1960er-Jahre entwickelt. Ihr Name war Eliza und sie wurde bis Mitte der 1990er-Jahre ignoriert. Dann sprachen plötzlich alle über den "virtuellen Menschen". Es gab damals einen automatisierten Nachrichtensprecher. Ähnliches passierte im Jahr 2000, ebbte dann aber wieder schnell ab. Ich denke, dass jetzt eine Revolution bevorsteht, aber es sind nicht die Chatbots per se, weil wir die schon vorher gesehen haben. Es liegt an der Tatsache, dass wir Chatbots bauen können, die tatsächlich in der Lage sein können eine echte Unterhaltung mit einem Menschen zu führen.

Wie ist das möglich?Selbstlernende Maschinen treiben viele Fortschritte an. Früher einmal mussten wir die Regeln für Chatbots in Handarbeit festlegen. Man konnte vielleicht eine kurze Unterhaltung führen, aber wenn der Mensch plötzlich eine unvorhergesehene Frage stellte - bumm, dann war der Chatbot tot. Jetzt sind wir in der Lage, riesige Datensets zu verwenden, davon zu lernen und Chatbots zu bauen, die dadurch flexibler sind.

Was unterscheidet also Chatbots heute von ihrer Ahnin Eliza aus den 1960er-Jahren?In der Vergangenheit hatten wir Dialogsysteme, ...

