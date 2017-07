BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will verschärft den Wettbewerb mit dem Konkurrenten Flugzeug suchen. "An den schon fertigen Schnellfahrstrecken haben wir gesehen, dass wir bei einer Fahrtzeit von etwa drei bis vier Stunden deutliche Marktanteile im Vergleich zum Flieger gewinnen", sagte Bahnchef Richard Lutz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Unsere Bahnhöfe liegen zudem in den Innenstädten und haben damit einen enormen Vorteil gegenüber den Flughäfen."

Lutz verspricht sich einen Schub für sein Unternehmen von der Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-München im Dezember. Dann wird bei den "Sprintern" eine Fahrzeit von unter vier Stunden erreicht. Bisher sind es rund sechs Stunden. "Wir werden eine sehr ernsthafte Alternative gegenüber dem Flieger. Viele Kunden werden vom Flugzeug auf die Bahn umsteigen", zeigte sich Lutz überzeugt./brd/DP/tos

AXC0014 2017-07-02/14:40