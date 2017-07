Mit dem Geld aus dem Atomfonds sollen die Kosten für die Zwischen- und Endlagerung von nuklearem Müll bezahlt werden. Jetzt sollen die Konzerne ihren Anteil überweisen. Das fällt gar nicht so einfach - aus technischen Gründen.

Die Überweisung von insgesamt 24 Milliarden Euro auf einen Schlag wie am Montag für den Atomfonds stellt Banken und Energiekonzerne vor Herausforderungen. So erlaube das Sepa-Überweisungssystem nur elfstellige Summen einschließlich der Centangaben - also maximal 999 Millionen Euro. Die Überweisung müsse schon ...

