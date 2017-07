WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Das größte Containerschiff der Welt wird am Sonntag erstmals in einem deutschen Hafen erwartet. Die MV "OOCL Hong Kong" soll am Morgen (6 Uhr) im Wilhelmshavener JadeWeserPort anlegen. Mit 21 413 Stellplätzen für Standardcontainer (TEU) und 400 Metern Länge führt der Frachter derzeit die Rekordliste der weltweit größten Schiffe an. Der Neubau der Samsung -Werft in Südkorea hat auf seiner Jungfernfahrt bereits Felixstowe (Großbritannien) und Danzig (Polen) hinter sich. Wieviel Container in Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen gelöscht werden, gaben Reederei OOCL und Terminal-Betreiber Eurogate nicht bekannt.

Die "OOCL Hong Kong" der global agierenden Reederei OOCL gehört zum neuen Reeder-Großverbund "Ocean Alliance", der seit Mai den JadeWeserPort ansteuert. Fünf Jahre nach der Eröffnung 2012 hofft die maritime Wirtschaft auf eine spürbare Belebung des Hafens, der von seinen geplanten Umschlagszahlen noch weit entfernt ist./woe/DP/tos

