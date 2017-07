Der G20-Gipfel in Hamburg soll nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch den Menschen dienen. Derweil rollt die Protestwelle an.

Bei dem Spitzentreffen kommende Woche werde es nicht einfach nur um Wachstum, sondern um nachhaltiges Wachstum gehen, sagte die Kanzlerin am Sonntag in ihrer wöchentlichen Video-Ansprache. Von einem solchen nachhaltigen Wachstum müssten alle profitieren. Teil davon seien "Klimaschutzabkommen, offene Märkte, verbesserte Handelsabkommen, in denen auch Verbraucherschutz, Sozialstandards, Umweltstandards enthalten sind", sagte Merkel.

Die Entwicklung der Welt werde "mit Sicherheit nicht nachhaltig und inklusiv sein, wenn wir es einfach so machen, wie wir es immer gemacht haben", warnte die Kanzlerin. Das G20-Format sei wegen der Finanzkrise entstanden und habe zunächst Regeln für Finanzmarktprodukte entwickelt. Inzwischen widme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...