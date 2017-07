Mit seinem Vorzeige-Smartphone Galaxy Note 7 hat Samsung ein beispielloses Fiasko erlebt. Nun bringt der Konzern das Gerät wieder auf den Markt - als "Fan Edition" mit geringerer Akkuleistung.

Samsung will sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 in einer überarbeiteten Version in den nächsten Tagen wieder auf den Markt bringen. Das Gerät solle in Südkorea als Galaxy Note FE (Fan Edition) und mit geringerer Akkuleistung am 7. Juli in den Handel kommen, teilte der Smartphone-Marktführer am Sonntag mit. In dem Gerät seien überarbeitete oder ungenutzte Teile des ...

