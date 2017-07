BORDEAUX (dpa-AFX) - In Frankreich hat der staatseigene Bahnkonzern SNCF neue Schnellstrecken von Paris nach Bordeaux sowie Rennes eingeweiht. Als Ehrengäste an Bord des Zuges von Paris nach Bordeaux waren am Samstagmorgen der französische Umweltminister Nicolas Hulot sowie die Transportministerin Elisabeth Borne. Die Fahrtzeit im TGV-Hochgeschwindigkeitszug von der französischen Hauptstadt nach Bordeaux am Atlantik wird von 3:14 Stunden auf 2:04 Stunden verkürzt.

Auch in die Bretagne geht es deutlich schneller. Für die Strecke von Paris nach Rennes, die am Samstagnachmittag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeweiht werden soll, werden statt etwas mehr als 2 Stunden nur noch 1:25 Stunden nötig sein.

Der normale Betrieb auf den neuen Schnellstrecken beginnt am Sonntag. Damit startet die SNCF auch eine neue Markenstrategie: Ihre klassischen TGV-Verbindungen sollen künftig unter dem Namen "InOui" vermarktet werden. Damit will der Bahnkonzern das Angebot besser von seiner Low-Cost-TGV-Marke "OuiGo" abgrenzen und zudem mit besserem Service punkten./sg/sku/DP/tos

AXC0031 2017-07-02/15:15