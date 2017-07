In Damaskus sind bei vermutlich drei Autobombenanschlägen mindestens 12 Menschen getötet und mindestens 15 weitere Menschen verletzt worden. Das teilte die in Großbritannien organisierte sogenannte "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" (SOHR) am Sonntag mit.

In anderen Medienberichten war von über 20 Toten die Rede. Dem Bericht der SOHR zufolge ereigneten sich die Anschläge unter anderem in der Nähe des Flughafens von Damaskus sowie am Al-Ghadir-Platz im Stadtviertel Al-'Amara. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte wird in Großbritannien im Wesentlichen von einem Exil-Syrer betrieben, stützt sich aber auf die Angaben von Dutzenden Informanten in Syrien.