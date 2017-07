Die Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (Hochschulkommission der Südlichen Vereinigung von Hochschulen und Schulen SACSCOC) hat der American University of Ras Al Khaimah (Amerikanische Universität von Ras Al Khaimah) den Kandidatenstatus eingeräumt.

Die Bekanntgabe folgt auf den Besuch eines Bewerbungskomitees der Kommission im Februar, bei welchem sich ein Team von acht Gutachtern aus den Vereinigten Staaten davon überzeugte, dass die Universität die Kernanforderungen der Kommission sowie definierte umfangreiche Standards und die bundesrechtlichen Anforderungen erfüllt.

Der Präsident der Universität, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, kommentierte die gute Nachricht mit folgenden Worten: "Es ist mir ein Anliegen, allen Beteiligten für ihre große Mühe zu danken, die sie unternommen haben, um diesen wichtigen Meilenstein im Beitrittsprozess zu erreichen. Nun sind wir nur noch einen Schritt von unserem Ziel entfernt, die institutionelle Akkreditierung von SACSCOC zu erhalten.

Dieser Fortschritt ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir mit dieser Universität auf unsere Vision zusteuern, sie als Ergebnis ihrer Bildungs- und Forschungsleistung als führende Institution der Hochschulbildung in der Region zu etablieren."

Der Kandidatenstatus ist ein bemerkenswerter Erfolg für die Universität, die weiterhin an der Einhaltung der restlichen Standards und Anforderungen arbeitet. Vor einigen Monaten hatte die Universität ihren ehrgeizigen Plan vorgestellt, bis 2020 die SACSCOC-Mitgliedschaft und die ABET-Akkreditierung für ihre gesamten Ingenieurprogramme sowie die AACSB-Mitgliedschaft für ihre School of Business zu erreichen.

Der Ehrgeiz der Universität führte seit ihrer Gründung im Jahr 2009 zu bemerkenswertem Wachstum mit einer vielfältigen Fakultät und Studentenschaft und einem expandierenden Campus zur Befriedigung der gesteigerten Nachfrage nach einem Studium bei AURAK. Ein neues Gebäude, das die School of Engineering beherbergt, sowie ein neues Auditorium und Studentenzentrum wurden im vergangenen Jahr eingeweiht. Die Arbeiten für die School of Business haben bereits begonnen.

SACSCOC ist die regionale Organisation zur Akkreditierung von zur Erteilung eines Universitätsabschlusses berechtigten Hochschul-Institutionen in den elf Südoststaaten der USA.

AURAK ist eine vom Ministerium für Bildung und Forschung der Vereinigten Arabischen Emirate lizensierte staatliche Universität im nördlichsten Emirat Ras Al Khaimah. Sie bietet aktuell 18 Bachelorprogramme und vier Masterprogramme in einem Querschnitt akademischer Disziplinen an.

