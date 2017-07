Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

Janet ellen hat in dieser Woche mit einer eigentlich positiven Aussage die Märkte zum Nachdenken gebracht. Sie gehe davon aus, dass es in ihrem Leben keine Finanzkrise à la 2008 mehr geben werde. Was positiv gemeint war, kam postwendend als Bumerang zurück. Denn:

Die Märkte reagierten mit Verlusten auf diese überfl üssige Aussage. Vermutlich ist der Glaube an unsere Entscheidungsträger mittlerweile nahe dem Nullpunkt, sodass diese Statements eher mit dem Gedanken aufgefasst ...

