FRANKFURT (dpa-AFX) - Fluglinien zeigen kaum noch Interesse am Doppelstock-Flieger A380 vom europäischen Flugzeugbauer Airbus . Den ersten ausgelieferten Modellen droht laut einem Pressebericht inzwischen die Zerlegung in Einzelteile. Zunächst könnten von Singapore Airlines betriebene Maschinen im Besitz von Fonds des Dortmunder Anbieters Dr. Peters betroffen sein, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Sonntag. Deren Leasing-Verträge laufen demnach ab Oktober aus.

"Wir verhandeln über neue Leasingverträge, doch wir können eine Zerlegung der Flugzeuge nicht ausschließen", sagte Dr.-Peters-Chef Anselm Gehling dem Magazin. Durch die Verschrottung sollen demnach Verluste vermieden werden, denn für viele Ersatzteile könnten derzeit fast Neupreise erzielt werden.

Airbus fasst derzeit eine Neuauflage seines Ladenhüters A380 mit höherer Effizienz durch Verbesserungen an der Aerodynamik und in der Kabine ins Auge. Experten zufolge könnten dann auch ältere Modelle nachgerüstet werden./tos

