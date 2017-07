FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank rechnet mit massiven Schließungen von Bankfilialen in Deutschland. "Unseren Prognosen zufolge werden in den nächsten Jahren 30 Millionen Bankkunden in Deutschland ihre Bankfiliale verlieren", sagte Privatkundenvorstand Michael Mandel im Interview mit dem Tagesspiegel.

Die Commerzbank selbst will gegen den Trend an ihren 1.000 Zweigstellen festhalten. "Wir freuen uns sehr, dass die anderen sich aus dem Markt zurückziehen", so Mandel. Das verschaffe neue Spielräume für Wachstum. An ausgewählten Standorten sei sogar die Gründung neuer Filialen denkbar - etwa in Hamburg, München, Bremen oder Berlin.

Einen Negativzins für Kleinsparer schließt Mandel aus. "Es gibt in unserem Haus keine Überlegung, im breiten Privatkundengeschäft negative Zinsen einzuführen." Das sei nicht vermittelbar.

July 02, 2017 10:06 ET (14:06 GMT)

