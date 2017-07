FRANKFURT (Dow Jones)--Total will sich an der Entwicklung eines Gasfeldes im Iran mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar beteiligen. Wie der französische Ölkonzen mitteilte, werde am Montag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Dies wäre seit Jahren die erste Investition eines westlichen Ölkonzerns im Iran.

Total führt ein Konsortium zur Erschließung von South Pars an, einem der größten Gasfelder weltweit. Dem Konsortium gehören neben den Franzosen noch China National Petroleum Corporation (CNPC) und die iranische Firma Petropars an. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 4,8 Milliarden Dollar. Laut Total wird aus South Pars gefördertes Gas ab 2021 auf den iranischen Binnenmarkt fließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt -0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 02, 2017 11:02 ET (15:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.