Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) -



In dieser Social-Media-Schlacht trifft Hochgeschwindigkeit auf Humor



Der schnellste Mann der Welt, Usain Bolt, und der lustigste Mann der Welt, Kevin Hart, gehen Mann gegen Mann in einer von PokerStars, (http://www.pokerstars.com/) einer Marke von Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA) präsentierten Herausforderung, um den unkonventionellsten Denker zu bestimmen. Die beiden werden in der größten Social-Media-Schlacht des Jahres unter dem Hashtag GameOn (http://psta.rs/2t7SlUH) versuchen, sich gegenseitig auszutricksen.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/529797/Usain_Bolt_and_Kevin_Hart.jpg )



Unter GameOn liefern sich Superstars geistige Wettkämpfe und nutzen dabei die Metriken ihrer Social-Media-Kanäle als Scorekarte, damit die Fans entscheiden dürfen, wer die einzelnen Schlachten gewinnt. Der Höhepunkt des Wettstreits findet live Auge in Auge im Januar 2018 auf der PokerStars Championship Bahamas statt. GameOn vereint die die zentralen Stärken und Kompetenzen von Poker mit Herausforderungen wie Menschenkenntnis, Bluffen und Risikomanagement.



Die Rivalität zwischen dem Weltrekordbrecher und einem der größten Hollywood-Stars begann vor vier Jahren mit einem Wettkampf auf dem Basketballfeld beim NBA All-Star-Promispiel, in dem Kevin Usain austrickste.



Ihr geistiger Wettstreit beginnt nun erneut, dieses Mal auf den sozialen Medien, in den Fußstapfen des weltweiten Erfolgs von raiseit, einer Kampagne von PokerStars mit den sensationellen Fußballstars Neymar Jr, Ronaldo Luis Nazario und Cristiano Ronaldo sowie Basketball-Star Dwyane Wade. Die Sportidole stellten ihre beeindruckenden sportlichen Fähigkeiten zur Schau in einem Wettkampf auf der nächsten Ebene unter raiseit, in dem sie sich gegenseitig zu übertreffen suchen.



"Usain und Kevin sind zwei der beliebtesten Persönlichkeiten auf den sozialen Medien, jeder mit besonderen Eigenschaften und loyalen Fans weltweit" sagt Director of Poker Marketing bei PokerStars, Vadim Soloveychik. "Es ist Hochgeschwindigkeit gegen Humor. Es wird ernst, die Schlacht steht kurz bevor. Es wird nur einen Gewinner geben, und der muss schlau, gewieft und unorthodox sein, um diese Schlacht zu gewinnen."



Die Kampagne wurde von der Londoner Kreativagentur Gravity Road produziert.



Gravity Road Gründungspartner Mark Boyd fügt hinzu: "In den sozialen Medien kommt ein Wettstreit zwischen beliebten Promis immer an. GameOn macht sich dieses soziale Medienverhalten mit einer organisch funktionierenden Idee zunutze. Viele Marken behandeln die sozialen Medien als eine Sammlung von Kunden, nicht als Publikum. Dieses Verständnis dessen, worauf Menschen Zeit verwenden wollen, ist ein integraler Bestandteil der GameOn-Idee. Usain und Kevin sind von Natur aus Wettbewerber und sind schon ganz aufgeregt. Denn niemand weiß, wie es am Ende herauskommt."



Wenn Sie Videos (https://www.facebook.com/PokerStars/) ansehen möchten, beobachten Sie die Medienkanäle von Bolt und Hart.



Detaillierte Informationen erhalten Sie von: press@pokerstars.com



Informationen zu PokerStars



PokerStars betreibt eine der weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. Seit seinem Start 2001 ist PokerStars für Spieler aus aller Welt zur ersten Wahl geworden, da es mehr tägliche Turniere als irgendwo sonst bietet, und das mit der besten Online-Sicherheit. Bereits über 165 Milliarden Mal wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben, mehr als auf jeder anderen Site.



PokerStars ist die Hauptmarke von Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA), das spielebezogene Unternehmen und Marken unterhält, darunter PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft sowie die Marken PokerStars Championship und PokerStars Festival Live-Poker-Tour (einschließlich der European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour und Asia Pacific Poker Tour). PokerStars ist die Online-Gaming-Marke mit den meisten Lizenzen weltweit, mit Lizenzen oder ähnlichen Betriebsgenehmigungen in 17 Ländern. PokerStars.com (https://www.pokerstars.com/) und PokerStars.eu (https://www.pokerstars.eu/) sind weltweit mit behördlichen Lizenzen von der Isle of Man und von Malta tätig.



Spielen Sie verantwortlich! Detaillierte Informationen zum verantwortungsvollen Gaming finden Sie auf unserer Website unter http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/



OTS: PokerStars.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70887 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70887.rss2



Pressekontakt: +44(1)624-637856 Mobil: +44-7624-480109 E-Mail: moyaw@pokerstars.com.