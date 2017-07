Wie man mit der "Ehe für Alle" umgeht, da ist man ja meist unsicher: Manche glauben an die Gemeinsamkeit von Mann und Frau. Der eigentliche "Fortschritt" ist jetzt, dass die bislang "eingetragene Partnerschaft" nun Ehe heißt und Kinder adoptieren darf, was wegen des strengen deutschen Adoptionsrechts nur in wenigen Fällen etwas bedeutet, es sei denn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...