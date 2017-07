Die weltweiten Blauhelm-Einsätze sollen Frieden sichern und in Krisen stabilisieren. Doch nach Druck aus Washington wird das Budget zum Peacekeeping bei der Uno gekürzt. Die Folgen sind kaum absehbar.

Die Vereinten Nationen kürzen ihr Budget für die 16 weltweiten Friedensmissionen um 600 Millionen Dollar (523 Millionen Euro). Die Uno-Vollversammlung in New York hat einem Etat von 6,8 Milliarden Dollar (5,9 Milliarden Euro) ab Juli bis Juni 2018 gebilligt. In den kommenden Monaten will sie voraussichtlich weitere 500 Millionen Dollar freigeben. Damit fällt das Budget für die Friedensmissionen ...

