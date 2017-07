Wolf of Wall Street >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Ambassadors Club mit Vortrag von Armin... Der Aktionär Gier, Macht und Exzesse: Jordan Belfort ("Wolf of Wall Street") zählte in den 1990er-Jahren zu den erfolreichsten - aber auch verrufensten - Figuren der US-Finanzwelt. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Schlumberger mit Party-Tipp >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Schlumberger: Bitterer Ausschluss der... » Über Fielmann, Zumtobel, Strabag und... Schlumberger Du bist auf der Suche nach einem Mitbringsel für die nächste Sommer-Party? Dann schau doch im Schlumberger Online-Shop vorbei - dort findest du garantiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...